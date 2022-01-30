حماس تستنكر زيارة رئيس الكيان الصهيوني الى الامارات

2022/01/30 | 14:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الاحد، استقبال الإمارات لرئيس الكيان الصهيوني على أراضيها، مؤكدة رفضها لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وقادة كيانه المزعوم.وقالت حركة حماس في بيان صحفي: إنه من المؤسف أن تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد الهجمة الاحتلالية على شعبنا بالقتل والاعتقال حتى صبيحة هذا اليوم، وزيادة سياسة التطهير العرقي […]

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