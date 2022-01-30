2022/01/30 | 14:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على متهمين اثنين بترويج المواد المخدرة في الانبار.وذكرت في بيان انه تم القاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات بعد نصب كمين لهما في سيطرة الحقلانية بقضاء حديثة في الانبار بحوزتهما كمية من الحبوب المخدرة ومواد التعاطي ./انتهى9

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