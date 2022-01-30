مقتل خمسة مسلحين بنيران الجيش الهندي في كشمير

2022/01/30 | 14:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت الشرطة الهندية ، اليوم الأحد، عن مقتل خمسة مسلحين، بينهم قيادي كبير في الجزء الهندي من إقليم كشمير.ونقلت “رويترز” عن فيجاي كومار قائد شرطة كشمير الهندية، أن قتل المسلحين تم خلال عمليتين منفصلتين خلال الليل نفذتهما القوات الهندية جنوبي سريناجار.وأضاف كومار أن تنفيذ العمليتين جاء استنادا إلى معلومات عن وجود مسلحين […]

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