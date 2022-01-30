2022/01/30 | 14:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد المعهد القضائي، اليوم الاحد، اربعة ايام كموعد للاعتراض على نتائج امتحان الكفاءة للمتقدمين للدورة 44 لسنة 2021 – 2022.وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “المعهد القضائي فتح باب الاعتراض على النتائج ولمدة اربعة أيام اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 31-1-2022 ولغاية الساعة الثانية عشرة […]

ظهرت المقالة بعد اعلانه نتائج المرحلة الأولى..



المعهد القضائي يحدد اربعة ايام للاعتراض عليها أولاً على ايرث نيوز.

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