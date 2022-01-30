تقرير: البارزاني سجن 6 صحفيين لزيارتهم القنصلية الأميركية بينما توسل بهم لمنحه الجنسية

2022/01/30 | 14:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لموقع “اي كورد نت” المعارض ان العراق يعتبر من اصعب الاماكن في العالم للعمل الصحفي فيما تمارس سلطات اقليم كردستان قمعا ضد حرية الصحافة مشابه لما كان يقوم به النظام السابق قبل الغزو .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الزعيم الكردي مسعود بارزاني ساغ نفسه بشكل اساسي […]

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