الجنوبية: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية أسرع من الصوت بـ16 مرة

2022/01/30 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفاد مصدر عسكري كوري جنوبي، بأن السرعة القصوى للصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية صباح الأحد، تصل إلى 16 ماخ.وقال المصدر، إنه “وفقا للمعطيات المتوفرة لدينا، تم إطلاق الصاروخ بزاوية عمودية تقريبا.وبلغت سرعته القصوى 16 ماخ، أي أنه طار بسرعة أسرع بـ 16 مرة من سرعة الصوت”.ويعتقد الجيش الكوري الجنوبي، على أساس […]

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