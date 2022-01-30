طبيبة تقدم نصائح بسيطة للوقاية من كورونا

2022/01/30 | 14:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت سفيتلانا إيشينكو المختصة بالأمراض المعدية، أن ارتداء الكمامة في الأماكن العامة يساعد في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مبينة ان التغذية السليمة تلعب كذلك دورا مهما في الحفاظ على مناعة جيدة.وقالت إيشينكو، إنه “بعد وقوع العامل الممرض على بشرة اليدين، نقوم بلمس وجهنا، أي ننقل العدوى لأنفسنا.لذلك يجب غسل اليدين بوتيرة […]

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