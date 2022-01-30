«طيران الجزيرة» الكويتية تقر اتفاقية مع إيرباص بقيمة 3.4 مليار دولار

2022/01/30 | 14:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلنت شركة «طيران الجزيرة» الكويتية موافقة مجلس إدارتها على توقيع اتفاقية مع شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات لشراء 28 طائرة بقيمة 1.03 مليار دينار كويتي (نحو 3.4 مليار دولار أمريكي).

وقالت الشركة، في منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، اليوم الأحد، إنه سيتم تحديد الموعد الفعلي لاستلام الطائرات الجديدة في وقت لاحق.

كما وافق مجلس الإدارة على توقيع اتفاقية لشراء محركي طائرة بقيمة 9.8 مليون دينار (نحو 32.2 مليون دولار) لدعم عمليات الشركة.

وأوضحت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي لذلك على عملياتها حاليا، لكنها توقعت أن يكون لكلتا الاتفاقيتين أثر إيجابي فيها، على المديين المتوسط والطويل.

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