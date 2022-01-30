المرور: تشديد المحاسبة على سائقي المركبات غير الحاصلين على إجازة سوق

2022/01/30 | 14:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، اطلاق حملة مشددة لمحاسبة سائق المركبات الذين لا يمتلكون اجازة سوق.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الثاني 2022)، "بعد الاطلاع على الكثير من الحوادث المرورية لاحظنا ان الكثير من سائقي المركبات المتسببين بتلك الحوادث لا يمتلكون اجازات سوق وبعضهم دون السن القانوني".

وأضاف البيان أن "مديرية المرور العامة ستقوم بحملة مشددة في بغداد والمحافظات لمحاسبة سائقي المركبات الذين لا يمتلكون اجازة سوق كونها مخالفة قانونية وحسب المادة 32 من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019".

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