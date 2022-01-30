المرور تصدر تنويهاً جديداً يتعلق بإجازات السوق

2022/01/30 | 14:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، تنويهاً جديداً يتعلق بإجازات السوق.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن “مفارزنا المرورية في بغداد والمحافظات ستقوم بتشديد المحاسبة القانونية بخصوص سائقي المركبات الذين لا يمتلكون إجازة سوق”.وأشار الى أن “عدم امتلاك إجازة سوق تعتبر مخالفة قانونية وحسب المادة 32 من قانون المرور رقم […]

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