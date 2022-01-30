الإطاحة بإرهابي خطير وسط الفلوجة

2022/01/30 | 14:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت مديرية إلاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ، الأحد، عن الإطاحة بإرهابي خطير وسط قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة / المعلومة /، انه “استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل المديرية ونتيجة للمتابعة المستمرة في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وبالتعاون مع […]

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