كورونا يتوغل داخل البرلمان الايراني ويصيب 30 نائبا

2022/01/30 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس الشورى الاسلامي ابو الفضل

ابو ترابي، ان 30 من نواب المجلس اصيبوا

بفيروس كورونا المستجد.

وقال النائب ابو ترابي في تصريح أوردته

وكالة “فارس” وتابعته وكالة نون ان

هيئة رئاسة مجلس الشورى الا

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