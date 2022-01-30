لويس دياز يوقع عقود انضمامه الى ليفربول

2022/01/30 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع الكولومبي لويس دياز، جناح بورتو، عقود انتقاله إلى نادي ليفربول خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وقع لويس دياز عقود انضمامه إلى ليفربول، بعد إكمال الجزء الأول من الكشف الطبي في الأرجنتين”.

وأضاف: “توصل ليفربول إلى اتفاق نهائي مع بورتو حول حسم الصفقة مقابل 40 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 20 مليون يورو”.

ومن المقرر أن يمتد عقد دياز مع ليفربول حتى صيف 2027.

وكان الكولومبي الدولي على رأس اهتمامات يورجن كلوب، مدرب ليفربول، من أجل التعاقد معه الصيف المقبل، قبل أن يقرر الريدز الإسراع في الصفقة، بسبب دخول توتنهام على خط المفاوضات.

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