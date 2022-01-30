2022/01/30 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب ،اليوم الاحد، الشروع بعملية كُبرى لتفتيش السجون العراقية.

وقال الجهاز في بيان ، “بعدَ التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسكة السورية المحاذية لأراضينا والتي حاول فيها عناصر داعـش الفرار من ” سجن الصناعة ” في حي غويران، وإستنادًا على توجيهات التي أصدرها القائد العام للقوات المُسلحة مُصطفى الكاظمي في جلسات المجلس الوزاري للأمن الوطني، شرعت وحدات جهاز مُكافحة الإرهاب بحملة كُبرى لتفتيش “السُجون العراقية” في مُحافظات عدة حيثُ أبتدأت يوم 2022/1/22 ولغاية اليوم الـ30 من نفس الشهر”.

وشملت الحملة وفقا للبيان “سجن التاجي المركزي وسجن الكرخ المركزي (غروبر) وسجن العدالة / الكاظمية وسجن الناصرية المركزي ( الحوت) وسجن البصرة المركزي وسجن بابل الأصلاحي المركزي ( الكفل ) وسجن الفيصلية بمُحافظة نينوى”.

واضاف الجهاز في بيانه “كما واشتركت استخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب في هذه الحملة والتي حصلت على معلومات هامة ودقيقة تتعلق بخلايا الإرهاب التي تحاول خلق موطئ قدم لها في بلادنا ودول المنطقة”.

وتابع أن “جهاز مُكافحة الإرهاب يعمل وفق استراتيجيات وتكتيكات عملياتية مُتقدمة وبأساليب خاصة صنعتها قيادة جهاز مُكافحة الإرهاب الحكيمة التي تواجدت في ميادين القتال المُتقدمة وتعرفت على العدو وتكتيكاته وكيف يُحدث من أساليبه بين فترة وأخرى لأثبات تواجده ، نؤكد أن رجال الجهاز عازمون على مواجهة الإرهاب ميدانيًا وفكريًا حتى القضاء على هؤلاء القتلة الذين لا يعرفون إلا لُغة الدمار والتخريب” .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. جهاز مكافحة الإرهاب يباشر بحملة كبرى لتفتيش السجون العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. جهاز مكافحة الإرهاب يباشر بحملة كبرى لتفتيش السجون العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).