الاتحاد الكردستاني: صالح هو الشخصية القيادية الأفضل لتولي الرئاسة

2022/01/30 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني آسو فريدون ،اليوم الاحد، ان حزبه احق بمنصب رئاسة الجمهورية من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال فريدون ان الاتحاد الوطني الكردستاني لن يعمل على تعطيل جلسة التصويت على رئيس الجمهورية الجديد ولن يكون مع أي طرف يسعى الى تعطيل الجلسة حتى لا يؤثر ذلك على التوقيتات الدستورية التي يجب احترامها من جميع الأطراف السياسية لافتا الى ان قيادة الحزب ترى أن الرئيس الحالي برهم صالح هو الشخصية القيادية الأفضل لتولي المنصب.

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