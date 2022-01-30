قصف مطار بغداد جريمة والجميع في النظام وحماته متهمون! - علاء اللامي

2022/01/30 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي إن قصف مطار بغداد جريمة قذرة وحماقة غبية استهدفت المسافرين المدنيين العراقيين دون غيرهم، وأعطت إشارة واضحة إلى المدى الإجرامي الذي يمكن للمجموعات المسلحة الفالتة أن تصل إليه في صراعها على مغانم السلطة مع خصومها في المنظومة الحاكمة الطائفية العرقية والتي هي جزء عضوي منها.



لقد أكد القاصفون أنهم لن يترددوا في قتل آلاف العراقيين على الطريقة الداعشية والمس باللحم الحي للمواطنين العراقيين الأبرياء من أج ......





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