وزارة في مهب الريح!! - احمد جمعة

2022/01/30 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة في مجمل دول العالم المتحضر هناك هيئات للثقافة، مقابل انعدام شيء اسمه وزارة أو هيئة أو مؤسسة للإعلام، هيئات الاعلام فقط في الدول التي لم تستطع أن تواكب التمدن وبلوغ سلم الارتقاء إلى العصر المعلوماتي والفضاء الذي جعل المعلومات تنساب وتتقاطر على الجميع من الجهات الخمس، وهي الشرق والغرب والشمال والجنوب والفضاء، فاليوم أي معلومة تخبئها أي منظمة أو دولة أو مؤسسة وتحجبها وتمنع الوصول إليها هي في الوقت نف ......





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