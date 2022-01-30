كهربة البلد والخروج من فخ الغاز والنفط - حازم كويي

2022/01/30 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حازم_كويي كلاوديا كيمفيرت*ترجمة: حازم كوييأعاد الارتفاع الحاد غير المعتاد في أسعار النفط والغاز والفحم في الأسابيع الأخيرة الجدل حول تحول الطاقة.



سرعان ما أنتشرت كلمة "أزمة أسعار الطاقة" ، وظهر المنطق الملتوي واللوم.



حيث يلقي نقاد تحول الطاقة باللوم عليهم في ارتفاع الأسعار ويزعمون أن التحول إلى الطاقات المتجددة لا يمكن تحمله.



يعلن البعض أن سعر ثاني أكسيد الكربون هو أصل كل الشرور ويدعون ا ......





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