نذر “داعش” المشؤومة من العظيم الى الحسكة..!

2022/01/30 | 14:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عادل الجبوري || قبل شهور قلائل، وفي الوقت الذي كانت مختلف القوى السياسية والنخب المجتمعية العراقية منشغلة ومنهمكة بالانتخابات البرلمانية المبكرة، وغارقة في أجوائها وتفاعلاتها وتجاذباتها، لاحت عدة تحذيرات، بعضها من أوساط سياسية واستخباراتية عراقية، وبعضها الآخر من أوساط خارجية، من استغلال تنظيم “داعش” الارهابي للاوضاع المرتبكة والقلقة، ليستعيد جزءًا مما فقده خلال […]

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