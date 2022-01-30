الجبوري مستغرباً: قوة مسلحة منعت دخول مدير مؤسسة حكومية لدائرته في صلاح الدين

2022/01/30 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أستغرب الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية والقيادي في تحالف السيادة النائب أحمد عبدالله الجبوري، اليوم الاحد، منع مدير مؤسسة حكومية في صلاح الدين من دخلوها من قبل المحافظ.وقال الجبوري، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “أستغرب التصرف غير المتعارف عليه الذي لجأ اليه محافظ صلاح الدين عمار جبر بارسال قوة مسلحة لمنع […]

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