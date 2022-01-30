شاهد انطباع مراسلة CNN بعد زيارة جناحي الإمارات والسعودية في إكسبو 2020 دبي

2022/01/30 | 15:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزور مراسلة CNN، إليني جيوكوس، بعضًا من أكثر أجنحة الدول شعبية في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث تبدأ بالجناح الأسترالي، وتقف عند جناح سنغافورة، متجهة نحو جناحي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أكبر جناحي دول في المعرض بأكمله.

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