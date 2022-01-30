المرور العامة تطلق حملة لمحاسبة سائقي المركبات لايملكون اجازة سوق

2022/01/30 | 15:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائقي المركبات المتسببين بتلك الحوادث لا يمتلكون اجازات سوق.

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