دراسة مثيرة بشأن الطعام والجنس لدى الأسماك

2022/01/30 | 15:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة..من المقبول سماعه عمومًا أن الأسماك كائنات بدائية ذات ذاكرة ضعيفة، وسلوكها يرجع إلى أبسط ردود الفعل، وبحسب دراسة حديثة، فإن السمكة يمكنها تذكر معلومات تزيد عن 30 ثانية.تمكن العلماء من معرفة ما تتحدث عنه الأسماك عادة.وفقًا للخبراء، لديهم نفس الموضوعات الأكثر شيوعًا بين الناس.كيف تتواصل الأسماك في الماء؟ […]

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