مصرع شاب غرقاً في ميسان

2022/01/30 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

لقي شاب في الخامسة والعشرين من العمر، اليوح الاحد، مصرعه غرقاً في نهر دجلة.

وقال مصدر أمني في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "شاباً في ال 25 من عمره لقي مصرعه غرقاً في نهر دجلة".

وأضاف ان "الشرطة النهرية عثرت على ملابس الغريق بجوار النهر خلال عمليات البحث وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة سبب الخرق إذا ما كان عملية انتحار او حادث جنائي، خصوصاً ان صديق الشاب هو من ابلغ عن حادثة الغرق".

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