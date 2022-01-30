الاتحاد الوطني: تحديد منصب رئاسة الجمهورية ليس

2022/01/30 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الاحد، أن تحديد رئاسة الجمهورية بين الأحزاب الكردية ليس عرفاً سياسيا.

وقال سورجي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك اتفاق استراتيجي بين حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ومن احد بنوده اذا كانت رئاسة الإقليم لطرف فإن رئاسة الجمهورية للطرف الآخر وهو ما يعني ان رئاسة الجمهورية من استحقاق الاتحاد الوطني".

وأضاف، أن "الاتفاقية سارية لغاية الآن بين الطرفين ولم يتم فسخها حتى وأن لم يتم العمل بها".

وتابع: "الحزب الديمقراطي رشح شخصين من حزب الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية ومن المفترض ان يتم التوافق على شخصية واحدة بين الطرفين ولكن هذه كانت حجة ليكون للديمقراطي مرشح واخذ رئاسة الجمهورية".

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