2022/01/30 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. حريق في صهريج نفط على الشارع العام قرب منطقة طاسلوجة بالسليمانية يقطع الطريق العام) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. حريق في صهريج نفط على الشارع العام قرب منطقة طاسلوجة بالسليمانية يقطع الطريق العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).