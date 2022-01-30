قرار المقاطعة السياسية..!

2022/01/30 | 15:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / هادي خيري الكريني || السادة الإطار التنسيقي الشيعي السلام عليكم يحتاج هذا القرار إلى قائد صاحب قلب ميت لا يرتجف ولا يخاف لومة لائم.لايخاف الا الله..ويقول اما المشاركة الفاعلة كاغلبية نيابية وشعبية او المقاطعة الشاملة والكاملة.وبلا مطمطة..وبلا خوف ..انتم أمة لا يمكن فائها او ابتلاعها.وكنواب اكتسبتم الشرعية […]

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