نينوى: اعتقال متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة

2022/01/30 | 15:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت القوات الامنية، اليوم الاحد، من اعتقال متهمين اثنين ضبط بحوزتهما مواد مخدرة في محافظة نينوى.وذكرت مفارز مديرية مكافحة المخدرات والموثرات العقلية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في محافظة نينوى تمكنت إلقاء القبض على متهمين اثنين ضبط بحوزتهما كمية من مادة الكرستال والحبوب المخدرة مع أدوات تستخدم للتعاطي.” وأشار […]

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