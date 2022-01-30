التضخم التركي يتجه لتسجيل أعلى مستوياته في 20 عاما

2022/01/30 | 15:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد الرئيس رجب طيب أردوغان مجدداً على سياسته الاقتصادية غير التقليدية بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وأن ذلك سينتج عنه تراجع في معدلات التضخم.يأتي ذلك قبل أيام من صدور بيانات التضخم لشهر يناير الحالي في وقت توقع استطلاع أجرته رويترز أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاماً عند 47% […]

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