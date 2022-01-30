نكتب والحكومة لا تقرأ

2022/01/30 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: طالب عبد العزيز

على الرغم من كرهنا الخوض في مشاريع

الحكومة العراقية، لعدم جدوى الخوض

ذاك، حيث لا أحد يصغي، ولا أحد يقرأ، فقد

ذهبت الى غير رجعة، ما دأبت عليه سنن

المكاتب الاعلامية، التابعة للمحا

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