الناس تسأل.. والصواريخ تجيب

2022/01/30 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

لا تصلح خطابات التنديد والاستنكار

وبيانات الجهات الأمنية التي تبشرنا

بأن الوضع تحت السيطرة، للسكوت على ما

حدث في مطار بغداد، فمن الواضح تماماً

أن هناك من يدفع بنا، بقوة ودهاء، إلى

أتون

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