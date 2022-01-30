2022/01/30 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

لا شيء ..



لا شيء أبداً ..



لا شيء سيحدثُ ..

إذا لم نردِمْ هذه المستنقعات الضحلة

الشاسعة التي نخوضُ فيها الآن .

لا يخوضُ "المُستثمِرونَ" في الوحل .

يبحثُ "البُناةُ" عن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضَعْ قدمَكَ على المجرفة .. وأبدأ بالردم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضَعْ قدمَكَ على المجرفة .. وأبدأ بالردم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).