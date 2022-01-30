2022/01/30 | 15:22 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة انباء عن وفاة الفنان جلال كامل إثر حادث سير على طريق اربيل أولاً على ايرث نيوز.

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