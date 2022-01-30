منتخب الملاكمة “الخامس آسيوياً” يعود إلى أرض الوطن

2022/01/30 | 15:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..عاد وفد منتخب شباب العراق بالملاكمة الحائز على المركز الخامس آسيوياً الى ارض الوطن عبر مطار بغداد الدولي.وحقق منتخب قبضات العراق نتائج طيبة في البطولة الآسيوية التي أُختتمت في العاصمة الأوزبكية طشقند وحصولهم على خمسة أوسمة ملونة أحدها فضي، وأربعة برونزيات.وكان الملاكم موسى جعفر حصل على الوسام النحاسي بمنافسات وزن 51 […]

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