القبض على شخصين اثنين بتهمة حيازة المخدرات في نينوى

2022/01/30 | 15:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على شخصين اثنين، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات.وقالت القيادة في بيان، إنه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة المخدرات والموثرات العقلية في محافظة نينوى إلقاء القبض على متهمين اثنين ضبط بحوزتهما كمية من مادة الكرستال والحبوب المخدرة مع أدوات تستخدم للتعاطي”.وأضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية […]

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