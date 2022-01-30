2022/01/30 | 15:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى الفنان جلال كامل، اليوم الاحد، الانباء التي تحدثت عن وفاته إثر حادث سير على طريق اربيل .ونشر كامل فيديو حصلت عليه وكالة ايرث نيوز، كذب فيه جميع الانباء التي تحدثت عن وفاته.

ظهرت المقالة بالفيديو..



الفنان جلال كامل ينفي خبر وفاته أولاً على ايرث نيوز.

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