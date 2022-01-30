بغداد.. حدّاد يشنق نفسه داخل محله في أحد الأحياء الصناعية

2022/01/30 | 15:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقدم مواطن، السبت، على الانتحار، وذلك عبر شنق نفسه داخل محله في العاصمة بغداد.

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مصدر محلي وهو من أقارب الضحية أبلغ "ناس"، (30 كانون الثاني 2022)، إن "المتوفى كان يعمل في مجال الحدادة، حيث وُجد معلقاً بحبل، داخل محله في الحي الصناعي، ضمن منطقة الشعلة في بغداد".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر أسمه، أن "الجهات المعنية نقلت جثة المواطن إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث".

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