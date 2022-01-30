رئيس الجمهورية..النزاهة تلفظ انفاسها..!

2022/01/30 | 15:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سعد جاسم الكعبي || دخلنا مرحلة صعبة وحساسة من مراحل تشكيل العملية السياسية وانتخاب الرئاسات الثلاث.فمن شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ،هو أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتمّ 40 سنة من عمره، ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وأن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية […]

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