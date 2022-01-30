2022/01/30 | 15:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدورة الحالية ستركز على تشريع القوانين التي تصب في خدمة المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساع برلمانية لتشريع قانون يمنح نسبة من واردات النفط إلى هذه الفئات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساع برلمانية لتشريع قانون يمنح نسبة من واردات النفط إلى هذه الفئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).