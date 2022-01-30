مصدر يكشف “للمعلومة”: الحلبوسي يساوم على تطوير  الحبانية بـ15 مليون دولار

2022/01/30 | 15:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..كشف مصدر مطلع ، الاحد، عن صفة كبيرة تقدر بـ15 مليون دولار تجرى بين رئيس الهيئة التشريعية محمد الحلبوسي وبين النائب السابق زياد الجنابي.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “محمد الحلبوسي قام بعقد صفقة تقدر بـ 15 مليون دولار مع النائب السابق زياد الجنابي للحصول على مشروع تأهيل […]

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