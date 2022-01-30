شرطة كربلاء تنفذ (15) أمر قبض بحق مطلوبين للقضاء

2022/01/30 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / القت مديرية شرطة كربلاء والمنشآت القبض على 15 مطلوب للقضاء.وذكر بيان لوزارة الداخلية " ان مفارز قسم شرطة البلدة تمكنت خلال الساعات الماضية من تنفيذ تسعة أوامر قبض بحق مطلوبين للقضاء وفق تهم جنائية مختلفة، في حين نفذت مفارز قسم مكافحة الإجرام ستة أوامر قبض جنائية".واضاف البيان " إنه تمت إحالة المتهمين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل"./انتهى ح

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