2022/01/30 | 15:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oj4BnZtOSa0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحويت: لو تسلم الديمقراطي الكوردستاني رئاسة الجمهورية منذ عام 2003 لنَعِمَ العراق بالأمن والاستقرار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحويت: لو تسلم الديمقراطي الكوردستاني رئاسة الجمهورية منذ عام 2003 لنَعِمَ العراق بالأمن والاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).