تصريحات كردية تحدد رئيس الجمهورية .. برهم صالح مجددا؟

2022/01/30 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

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منصب رئيس الجمهورية ينتظر الحسم لخيارات الإطار والاتفاق بين الكردأيام قليلة تفصل الشارع السياسي، لتحديد ملامح شخصية رئيس الجمهورية الجديد، لكن ترتفع مؤشرات التنافس التي تعمق ضبابية المشهد، تماما كما هي حالة المجهول لخيارات الإطار التنسيقي في بغداد.

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