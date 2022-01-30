2022/01/30 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحزاب ترفض استقرار العراق وتعتاش على الفوضى!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحزاب ترفض استقرار العراق وتعتاش على الفوضى!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحزاب ترفض استقرار العراق وتعتاش على الفوضى!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).