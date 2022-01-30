التجارة تطلق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين وأخرى تطلق مطلع شباط

2022/01/30 | 15:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، اطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة خلال العام 2021.وقال وزير التجارة علاء الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان وزارة المالية خصصت مبلغ اكثر من 200 مليار دينار كمستحقات جديدة للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصول الحنطة ضمن الموسم التسويقي …

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