أندية بلا مقرّات

2022/01/30 | 15:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رعد العراقي

لا يمكن أن تمضي عملية البناء الصحيح

للوصول الى قمة الهدف المرسوم في حصد

الثمار من دون أن يكون ذلك البناء يستند

الى أسس متينة ومتكاملة تتجاوز في

قوّتها عوامل الزمن وتقلّبات الاوضاع

و

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