هل سيسدد ساستنا فاتورة ما يحدث ؟

2022/01/30 | 15:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

مثل ملايين العراقيين أتابع يومياً خطب

السياسيين ومعهم المسؤولين وأضف إليهم

السادة النواب ومؤتمراتهم الصحفية التي

ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وهي

مؤتمرات يسعى القائمون عليها إلى

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