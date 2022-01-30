ووهان تثير مخاوف العالم من جديد.. اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

2022/01/30 | 15:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..عدما شهدت أول ظهور لفيروس كورونا المستجد، عادت مدينة ووهان الصينية مرة أخرى لتثير مخاوف العالم، بسبب اكتشاف العلماء سلالة جديدة للفيروس تدعى “نيوكوف”.وقال موقع “ويذر” إن مدينة ووهان أرسلت موجة صدمة جديدة في جميع أنحاء العالم، بعدما اكتشف علماؤها سلالة جديدة من فيروس كورونا تحت اسم “NeoCov”.وتشير النتائج المبكرة إلى […]

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