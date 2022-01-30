دراسة: الأسماك يمكنها التحدث بأصوات عن الطعام والجنس

2022/01/30 | 15:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ من المقبول سماعه عمومًا أن الأسماك كائنات بدائية ذات ذاكرة ضعيفة، وسلوكها يرجع إلى أبسط ردود الفعل، وبحسب دراسة حديثة، فإن السمكة يمكنها تذكر معلومات تزيد عن 30 ثانية.تمكن العلماء من معرفة ما تتحدث عنه الأسماك عادة.وفقًا للخبراء، لديهم نفس الموضوعات الأكثر شيوعًا بين الناس.كيف تتواصل الأسماك في الماء؟ وفقًا […]

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