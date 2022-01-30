القبض على متهمين ضبط بحوزتهما مخدرات في نينوى

2022/01/30 | 15:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة نينوى، القبض على متهمين اثنين ضبط بحوزتهما مواد مخدرة.وذكرت مديرية مكافحة المخدرات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مفارز مديرية مكافحة المخدرات والموثرات العقلية في محافظة نينوى إلقاء القبض على متهمين اثنين ضبط بحوزتهما كمية من مادة الكرستال والحبوب المخدرة …

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